Le Discours du Trône souligne l’urgence de mesures novatrices et audacieuses pour prévenir la pénurie d’eau (Pdt ECOSOCC-UA)

vendredi, 2 août, 2024 à 20:06

Addis-Abeba – Le Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la Fête du Trône, souligne l’urgence de prendre des mesures novatrices et audacieuses pour prévenir la pénurie d’eau, a affirmé le président du Conseil économique, social et culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC-UA), Khalid Boudali.

Le Discours Royal, appelle, avec clarté et fermeté, à une mobilisation générale de tous les segments de la société : citoyens, acteurs politiques, industriels, administrations sectorielles et société civile, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

Cette alerte résonne comme un appel à une action collective visant à instaurer une culture de gestion raisonnée et durable de l’eau, a-t-il poursuivi.

M. Boudali a relevé que la Vision Royale met l’accent aussi sur l’importance de l’innovation technologique et de la modernisation des infrastructures hydriques, notant que les stations de dessalement de l’eau de mer, alimentées par des énergies renouvelables, se posent comme une solution prometteuse.

La construction de stations comme celle de Casablanca, la plus grande en Afrique, illustre cet engagement envers une production d’eau durable et écologique, a expliqué le président de l’ECOSOCC-UA.

Il a estimé, dans le même sens, que le traitement et la réutilisation des eaux usées doivent être amplifiés pour répondre aux besoins agricoles et industriels, tout en préservant nos ressources naturelles.

La gestion de l’eau nécessite une gouvernance rigoureuse et une coordination intersectorielle renforcée afin de garantir une utilisation efficiente et équitable des ressources hydriques, a fait observer M. Boudali.

Il a ajouté que la création de structures de gestion intégrée des ressources en eau et la mise en place d’une police de l’eau visent à protéger ce bien précieux contre toute exploitation abusive.

Le leadership de Sa Majesté le Roi, à travers Ses directives claires et Sa vision stratégique, incarne l’engagement du Maroc à relever ces défis, a-t-il noté, précisant que la mise en œuvre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, avec ses investissements substantiels et ses innovations technologiques, est un témoignage de cet engagement.