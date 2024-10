Discours Royal au Parlement: le Maroc a réalisé les objectifs fixés dans le dossier du Sahara (experte égyptienne)

samedi, 12 octobre, 2024 à 16:05

Le Caire – Le Royaume du Maroc a pu atteindre un ensemble d’objectifs fixés dans le cadre de sa gestion du dossier du Sahara marocain, a estimé Mme Jaylan Gaber, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères.

Dans une déclaration à la MAP, en réaction au discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, Mme Gaber a affirmé que des objectifs précis ont été atteints et que l’étape suivante requiert une mobilisation coordonnée des efforts entrepris par les instances et organisations gouvernementales sur les plans interne et externe avec les différentes parties internationales et arabes en vue de consolider ce succès.

Elle a, à cet égard, souligné qu’après de longues années d’action soutenue, le Maroc a réussi un bond qualitatif dans ses efforts politiques et diplomatiques s’inscrivant dans le cadre de la gestion de la question du Sahara, faisant remarquer que le Royaume, conforté par la justesse de sa cause nationale, s’emploie à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale de manière juste, déterminée et bien définie.

Se félicitant de la reconnaissance internationale croissante de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud, l’experte égyptienne a considéré que le Maroc devrait continuer à mobiliser ses efforts aussi bien diplomatiques que parlementaires à l’échelle internationale et au niveau du monde arabe.

Mme Gaber a tenu à saluer, à cette occasion, la dynamique de développement que connaît le Royaume dans plusieurs domaines notamment économique conforté par le Discours Royal qui a tracé un agenda national clair et défini, axé sur la défense de la justesse de la cause nationale, le renforcement du développement et la promotion de l’investissement.