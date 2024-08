Le Discours Royal, un diagnostic minutieux et des réponses pertinentes à la problématique de l’eau (expert)

vendredi, 2 août, 2024 à 12:45

Errachidia – Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône dresse un diagnostic minutieux de la problématique de l’eau, tout en présentant une approche innovante et des réponses pertinentes afin de pallier le déficit enregistré en termes de pluviométrie et des ressources en eau, a indiqué Mustapha Tilioua, président du Centre Tarik Ibn Zyad pour la recherche et les études.

Le Discours Royal appelle, dans ce sens, à la mobilisation de l’ensemble des parties à l’effet de venir à bout des défis engendrés par le stress hydrique auquel fait face le Royaume depuis des années, a expliqué dans une déclaration à la MAP, M. Tilioua, également directeur et rédacteur en chef de la revue Oasis du Maroc.

La raréfaction de l’eau est devenue un véritable défi qui s’accentue surtout avec la succession des années de sécheresse qui ont eu un impact négatif sur les ressources hydriques en sus de la forte demande en cette denrée vitale, par tous les secteurs, a ajouté M. Tilioua.

Surmonter ces défis requiert, de toutes les parties, une coordination étroite et des efforts à la hauteur de cette problématique en combinant sérieux, professionnalisme et efficacité dans l’exécution, souligne l’expert en développement durable.

S’agissant des mots d’ordre du Discours royal, M. Tilioua a cité, entre autres, la bonne gouvernance des ressources hydriques, l’innovation technologique, la formation spécialisée, la rationalisation de l’utilisation des ressources et la mutualisation des efforts de toutes les parties concernées afin de relever les défis complexes inhérents à la sécurité hydrique.

Le chercheur a également mis l’accent sur l’appel de SM le Roi à prendre toutes les mesures urgentes nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre des composantes du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation.