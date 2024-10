Le discours Royal établit irrévocablement la souveraineté du Maroc sur son Sahara (Expert portugais)

dimanche, 13 octobre, 2024 à 12:51

Lisbonne – Le discours prononcé vendredi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la session d’automne du Parlement, consacre irrévocablement la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a indiqué Raúl Braga Pires, expert portugais des affaires africaines.

Le discours Royal souligne le “soutien international sans précédent au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour régler ce différend artificiel crée autour du Sahara marocain”, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, notant que “la vision proactive de Sa Majesté le Roi a contribué à la consolidation irréversible de la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire”.

L’expert portugais a, en outre, relevé que le discours Royal a souligné l’importance du soutien clair de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une question qui représente la principale priorité nationale du Maroc.

Les remerciements adressés par SM le Roi au Président français dans Son discours reflètent la force de ce soutien pour consolider la position du Maroc au niveau international et au sein des Nations Unies, a dit l’expert, rappelant, dans ce contexte, le soutien déjà exprimé par les Etats-Unis, l’Espagne et par de nombreux autres partenaires arabes et africains à l’intégrité territoriale du Maroc.

Soulignant l’importance de l’initiative Royale visant à renforcer l’accès des pays du Sahel à l’océan atlantique et du gazoduc Maroc-Nigeria, qui va révolutionner le paysage énergétique international, M. Braga a indiqué que ces vastes projets continentaux consolident la position des provinces du sud du Royaume en tant que trait d’union pour l’échange et la coopération entre le Maroc et sa profondeur africaine.