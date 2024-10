Le discours Royal jette les jalons d’un règlement définitif du différend artificiel autour des provinces du Sud (président de la Chambre des Conseillers)

samedi, 12 octobre, 2024 à 17:43

Rabat – Le Discours adressé au Parlement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, a jeté les jalons d’une étape décisive sur la voie d’un règlement définitif du différend artificiel autour des provinces du Sud du Royaume, a affirmé le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Dans une allocution à l’occasion de son élection à la présidence de la Chambre des conseillers, M. Ould Errachid a rappelé que Sa Majesté le Roi a souligné le rôle agissant qui revient à la diplomatie parlementaire pour recueillir davantage de reconnaissances en faveur de la marocanité du Sahara et pour élargir l’appui à l’Initiative d’autonomie, seule solution à ce différend régional.

Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la position du Maroc aux niveaux régional et international, et la défense des intérêts du Royaume, relevant que la cause nationale figure en tête des priorités dans le cadre du plan d’action de la Chambre des Conseillers, l’objectif étant de consolider les acquis accumulés par le Maroc grâce à l’implication personnelle et au suivi constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

“Ceci nécessite d’agir, chacun à partir de sa position, au sein des différents fora et instances parlementaires, pour défendre et faire connaitre la justesse de notre cause nationale, sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, qui est la seule solution pour régler la question du Sahara marocain”, a-t-il dit.

Le président de la Chambre des conseillers a également salué “la position de la République française et son soutien clair au dossier de notre intégrité territoriale, laquelle position fait prévaloir le bon droit, la légitimité et la justice de la question nationale”, se félicitant de l’appui grandissant apporté par les partenaires du Royaume à travers le monde, dans le sillage du processus mené sous l’égide exclusif des Nations unies pour le règlement de ce dossier, en reconnaissant les droits historiques et légitimes du Maroc sur les provinces du sud et la dynamique de développement globale que connait cette partie intégrante du territoire national.

M. Ould Errachid a, à cet égard, appelé les membres de la Chambre des Conseillers à “accompagner cette dynamique et à porter haut la voix du Maroc dans les forums internationaux, pour conforter l’image radieuse de notre institution, fidèle en cela à notre histoire parlementaire et à l’histoire séculaire de l’Etat marocain, qui s’étend sur plus de 12 siècles, dans le cadre d’une cohésion forte entre le trône et le peuple “.

Mohamed Ould Errachid, du Parti de l’Istiqlal, a été élu à la présidence de la Chambre des conseillers pour la seconde moitié de la législature 2021-2027, lors d’une séance plénière tenue samedi.

Cette séance s’est tenue sous la présidence du président du bureau provisoire de la Chambre des conseillers, Mahmoud Archane, conformément à l’article 63 de la Constitution. Candidat unique de la majorité gouvernementale, M. Ould Errachid a obtenu 94 voix sur un total de 104 voix exprimées, alors que 10 bulletins ont été annulés. Il succède à ce poste à M. Naam Mayara, qui a assuré la présidence de la Chambre des Conseillers durant la période 2021-2024.