Le discours Royal met en exergue le rôle remarquable des MRE dans le développement du Royaume (acteur associatif)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 10:42

Londres – Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte vient rappeler la place importante que le Souverain a toujours accordée au rôle « remarquable » que joue la communauté marocaine à l’étranger sur les plans politique, économique et social, a indiqué Mme Souad Talsi, fondatrice de l’association Al Hassanya, basée à Londres.

Le Discours Royal montre, une fois de plus, que la question de la diaspora est prioritaire pour le Souverain, qui considère les Marocains du monde comme un acteur clé dans la contribution au développement et à l’essor du Maroc, a ajouté Mme Talsi, soulignant la Haute sollicitude dont SM le Roi a toujours entouré les MRE.

Selon elle, le discours de Sa Majesté le Roi est de nature à consolider le lien déjà “très fort” entre la mère-patrie et les Marocains du monde, qui sont “des ambassadeurs du Royaume et des défenseurs acharnés de la Cause nationale”.

Ce n’est pas la première fois que le Souverain appelle au renforcement des relations avec la communauté marocaine à l’étranger, a fait observer Mme Talsi, appelant l’ensemble des intervenants à prendre les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre la Vision Royale.

Dans ce sens, elle s’est réjouie de l’appel de Sa Majesté le Roi à faciliter les procédures administratives et judiciaires dédiées à la communauté marocaine à l’étranger, qui sont parfois « lourdes et longues ».

Mme Talsi a soutenu que la mise en place d’un guichet unique pour accompagner les membres de la diaspora dans leurs projets d’investissement est également de nature à augmenter davantage leur contribution aux investissements privés.

Les Marocains de l’étranger sont, souvent, des ressortissants des pays dans lesquels ils vivent et disposent d’un poids politique considérable, à la fois en tant qu’élus et qu’électeurs, a-t-elle relevé, appelant à exploiter et à valoriser leur rôle conformément aux Hautes Orientations Royales, dans le cadre d’une stratégie soigneusement planifiée.