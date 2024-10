Le Discours Royal met en lumière la dynamique de changement que connaît la question du Sahara sur les plans interne et externe (Expert)

vendredi, 11 octobre, 2024 à 21:31

Rabat – Le Discours adressé au Parlement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, a mis en lumière la dynamique de changement que connaît la question du Sahara sur les plans interne et externe, a souligné Mohamed Bouden, expert en affaires internationales contemporaines.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouden a indiqué que cette dynamique concerne l’ensemble des aspects de la question du Sahara marocain, notamment socio-économique, culturel et du développement, faisant du Sahara un axe de communication et d’échange entre le Royaume et sa profondeur africaine.

A cet égard, il a relevé que le Discours Royal consacre la démarche de l’action collective pour défendre la question du Sahara et les intérêts suprêmes du Royaume, notant que SM le Roi a appelé, dans sens, à la nécessité de mobiliser les efforts de l’ensemble d’institutions et d’instances nationales, officielles, partisanes et civiles.

Le Discours Royal a aussi mis en relief la démarche novatrice prônée par SM le Roi Mohammed VI au sujet de l’intégrité territoriale, et qui s’appuie sur trois fondamentaux, à savoir le passage d’une phase de gestion à une phase de changement et de la réaction à la prise d’initiative, ainsi que l’adoption de la fermeté et de la proactivité.

Cette démarche Royale, basée sur une vision claire, guide les actions du Royaume ces dernières années, lesquelles se caractérisent par la détermination et la sérénité, en tirant profit de tous les moyens disponibles en dépit d’une conjoncture internationale difficile, a-t-il conclu.