Le Discours Royal met en avant le soutien international grandissant à la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud (Académicien à l’Institut de Doha pour les Études Supérieures)

samedi, 12 octobre, 2024 à 0:43

Doha – Le Discours adressé au Parlement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, met en avant “une étape historique dans le dossier du Sahara marocain, marquée notamment par le soutien international sans précédent à la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud”, a affirmé Abdelkarim Amengay, professeur de sciences politiques à l’Institut de Doha pour les études supérieures.

“Le discours Royal met en lumière une étape charnière et positive dans l’histoire de ce conflit qui n’a que trop duré”, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, se disant convaincu que “le règlement définitif de ce dossier est à portée de main, à la lumière notamment du soutien international croissant à la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud et au plan d’autonomie comme seule base pour résoudre ce différend artificiel”.

Il a relevé que ce processus interpelle toutes les forces vives au Maroc, qui sont appelées, comme l’a souligné le discours Royal, à redoubler d’efforts, en particulier la société civile et les partis politiques pour mettre en évidence la justesse et la pertinence de la position marocaine à l’étranger.

“Les partis marocains sont appelés aujourd’hui, plus que jamais, à avoir une présence forte dans tous les forums”, a poursuivi M. Amengay, soulignant que “la question de l’intégrité territoriale du Royaume est une cause juste, adossée à des arguments irréfutables et fondés sur l’histoire, la politique et la réalité sur le terrain”. Et de poursuivre que tous les Marocains ne peuvent qu’être fiers des succès engrangés par la diplomatie marocaine sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.