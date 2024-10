Le discours Royal ouvre une nouvelle perspective dans la dynamique positive autour du Sahara marocain (académicien jordanien)

samedi, 12 octobre, 2024 à 13:38

Amman – Le discours adressé au Parlement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année législative, ouvre une nouvelle perspective dans la dynamique positive autour du Sahara marocain afin de clore définitivement ce dossier, a affirmé l’académicien jordanien et directeur de la Fondation de coopération et d’échange civilisationnel, Mohamed Mokhtar mufti El Hassani.

Dans une déclaration à la MAP, ce professeur des études islamiques à l’académie de Maryland a souligné que le Souverain a dressé le bilan des acquis substantiels réalisés par le Maroc sur la voie de la consécration de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, permettant de passer dans l’approche de traitement de cette question, de la phase de gestion à une dynamique de changement.

Sa Majesté le Roi a souligné que le Maroc, à la faveur de cette approche clairvoyante, aux efforts diplomatique concertés et à la solidarité de l’ensemble des Marocains, est passé d’une logique purement réactive à celle de prise d’initiative, de fermeté et de proactivité.

L’académicien a noté que le Souverain a appelé à la poursuite de cette mobilisation à travers davantage de vigilance pour conforter durablement la position du pays et mutualiser les efforts de toutes les institutions et les instances nationales officielles, partisanes et civiles et renforcer leur coordination pour défendre la question du Sahara marocain devant les instances internationales.

Selon lui, SM le Roi a tracé une feuille de route à l’institution parlementaire, appelée à se doter de profils qualifiés et à faire valoir les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l’occasion des rencontres bilatérales que lors des forums régionaux et internationaux.

Evoquant les acquis réalisés sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume, M. El Hassani a fait remarquer que le discours Royal a mis en avant la dynamique internationale de soutien notamment de pays influents à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui vient s’ajouter au soutien, clair et constant, des pays arabes et africains au Royaume, et plus particulièrement ceux ayant ouvert des consulats à Laâyoune et Dakhla, outre le soutien des pays influents qui ont lancé des projets d’investissement dans le Sahara marocain.