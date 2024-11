Le Discours Royal, un “Re-engineering Royal” d’envergure du dispositif institutionnel de gestion des affaires des MRE (Universitaire)

jeudi, 7 novembre, 2024 à 19:54

Rabat – Le nouveau virage dans le domaine de la gestion des affaires de la Communauté marocaine résidant à l’étranger annoncé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son Discours à l’occasion du 49è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, constitue un “Re-engineering Royal” d’envergure du dispositif institutionnel en direction des MRE, a affirmé le professeur de Sciences politiques et de Droit constitutionnel à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Mohamed El Ghali.

Sa Majesté le Roi a appelé à restructurer les institutions chargées des affaires de la diaspora marocaine à l’étranger à même de prévenir le chevauchement des attributions et la dispersion des acteurs et en vue d’interagir avec les nouveaux besoins des MRE, a précisé M. El Ghali dans une déclaration à la MAP.

Dans ce cadre, il a ajouté que la réforme des instances chargées de gérer les affaires des MRE, ordonnée par SM le Roi, repose sur une nouvelle architecture institutionnelle à deux piliers, à savoir, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) en tant qu’institution constitutionnel, à rôle délibératif et consultatif, et la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger qui sera créée avec la vocation d’être le “bras opérationnel” de la politique publique en direction des MRE.

Sa vocation, poursuit-il, consiste à regrouper les attributions, aujourd’hui éparpillées entre une multitude d’acteurs, en plus de préparer et d’assurer la coordination et la mise en œuvre de la “stratégie nationale des MRE”.

M. El Ghali soutient que le Souverain a fait valoir dans son Discours la place qu’occupe les MRE et leur rôle dans la défense de la nation et ses valeurs, ainsi que leur engagement dans les différents projets de développement.

Sa Majesté le Roi a appelé, indique l’universitaire, à ouvrir de nouveaux horizons aux investissements des MRE au Maroc, qui représentent à peine 10% de l’investissement privé au Royaume.

D’autre part, M. El Ghali note que le Discours Royal revient sur les avancées enregistrées et les défis à relever dans le domaine de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, louant les différents efforts et acquis réalisés au bénéfice de la cause nationale.