Égypte: Le quotidien +Al-Masri al-Yaoum+ souligne l’importance du soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

lundi, 5 août, 2024 à 17:21

Le Caire – Le quotidien égyptien “Al-Masri al-Yaoum” a mis en exergue, lundi, l’importance de la récente décision de la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Dans une tribune, le journaliste Suleiman Gouda souligne que le soutien de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, à la souveraineté du Maroc sur son Sahara revêt une “importance particulière”, estimant que cette position est confortée par le poids politique de Paris parmi les capitales européennes.

Le timing de cette décision, qui coïncide avec la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, lui confère toute sa portée politique et stratégique, écrit M. Gouda.

A cet égard, le journaliste fait remarquer que l’annonce faite par le président français Emmanuel Macron en soutien à la souveraineté marocaine a été reprise en boucle par les médias audiovisuels et écrits, étant donné la place que représente la France “dans le passé, le présent et le futur” du Maroc.

Dans le même ordre d’idées, le quotidien affirme que le Sahara demeure une cause sacrée pour les Marocains, notant que le soutien français exprimé au plus haut niveau renforce la position marocaine et consolide les relations de coopération entre les deux pays.