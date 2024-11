El Jadida : Réflexion sur les réalités et défis multiples en Afrique

jeudi, 7 novembre, 2024 à 22:33

El Jadida – La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines relevant de l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida a abrité jeudi les travaux d’une conférence internationale sous le thème “Afrique : Regards sur un continent aux réalités multiples”.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le Laboratoire d’Études et de Recherches sur l’Interculturel (LERIC) et le Laboratoire d’Études et de Recherches en Sciences Économiques et de Management (LERSEM) relevant de l’Université Chouaib Doukkali, ce colloque bénéficie de partenariats avec plusieurs institutions internationales, entre autres, l’Institut International pour la Francophonie relevant de l’Université Jean Moulin-Lyon 3 (France), le laboratoire Langues, Education, Arts et Communication (LEAC) au Burkina Faso ainsi que le Laboratoire de Didactique des Langues et Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop (LaDiLaSH) au Sénégal.

Dans une intervention inaugurale, le président de l’Université Chouaib Doukkali, Azeddine Azim, a mis en avant l’importance et l’actualité lancinante de ce débat sur la diversité et les défis culturels et socio-économiques posés en Afrique.

Et d’indiquer, par ailleurs, dans une déclaration à la MAP, que ce colloque s’inscrit dans la stratégie de développement de l’université et du Maroc, en particulier dans le cadre de l’ouverture en faveur des pays africains, notamment ceux du Sahel, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, Gérald Brun, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France au Maroc, a mis l’accent sur les liens profonds qui existent entre l’Europe et l’Afrique, soulignant que le sommet Union africaine-Union européenne de 2022 a renforcé la volonté de refonder les relations entre les deux continents.

Autre intervenant, Abdelouahed Mabrour, directeur du Laboratoire d’Études et de Recherches sur l’Interculturel qui a expliqué que le colloque favorise des échanges interdisciplinaires propices à la promotion de solutions innovantes au service du développement durable en Afrique.

La conférence a débuté par un atelier animé par Eugène Ébodé, membre de l’Académie du Royaume du Maroc, évoquant l’impact des littératures africaines en faveur de la valorisation de l’identité africaine ainsi que la transmission des valeurs humanistes aux nouvelles générations.

“Ce colloque nous invite d’abord à faire le point sur ce que nous savons de nous-mêmes, ce que nous avons à transmettre aux générations actuelles et futures sur les points qui nous paraissent les plus valorisants aussi”, a déclaré à la MAP cet universitaire et romancier Camerounais, avant d’inciter “l’Afrique à l’action”.

Ce colloque de deux jours programme 17 ateliers de réflexion abordant des thèmes, entre autres, l’intégration culturelle à travers la francophonie, la résilience entrepreneuriale ou encore les chaînes logistiques durables.

Selon les organisateurs, l’objectif de cette conférence internationale est de susciter un débat interdisciplinaire réunissant acteurs académiques, culturels et économiques pour un développement inclusif et résilient en Afrique.