En soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, la France confirme et rejoint officiellement le concert des Nations (Universitaire franco-suisse)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 10:38

Paris – En soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, la France confirme et rejoint officiellement le concert des Nations, a souligné, mercredi, Jean Marie Heydt, universitaire franco-suisse.

«C’est un vrai souffle d’espoir pour les relations bilatérales mais aussi une confirmation internationale que la démarche marocaine était la seule solution humaine» pour parachever l’intégrité territoriale du Royaume, a déclaré cet expert des relations internationales à la MAP.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français, M. Emmanuel Macron a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Le professeur Heydt, ancien président du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, a souligné la force de la teneur de ce message adressé au Souverain par le chef de l’Etat français.

Il a expliqué que le fait d’affirmer que «l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue» et que le plan d’autonomie «constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée», avec l’engagement de la France d’y prendre «toute sa part dans l’ensemble des enceintes concernées”, représente «un pas majeur».

Tout en se réjouissant de «cette décision qui était attendue», l’expert français des relations internationales note que «la France confirme ainsi et rejoint officiellement le concert des Nations, qui, depuis quelques années s’est prononcé pour la marocanité du Sahara».

Et de conclure que désormais, «la table ronde est assez grande pour réunir au plus vite tous les atouts et parties afin de finaliser ce dossier du faux conflit du Sahara, qui n’a que trop duré et ce, au bénéfice des populations locales et dans l’intérêt de toute la région».