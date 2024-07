Fête du Trône: le Discours Royal constitue une “feuille de route” complète pour la politique de l’eau (responsable)

mardi, 30 juillet, 2024 à 17:56

Rabat – Les Hautes Orientations contenues dans le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, constituent “une feuille de route” complète en faveur de la politique hydrique, en vue d’assurer un approvisionnement en eau à tous les Marocains et d’accompagner le développement économique du Royaume, a affirmé le directeur de la recherche et de la planification de l’eau au ministère de l’Equipement et de l’Eau, Abdelaziz Zerouali.

Dans une déclaration à la MAP, M. Zerouali a mis en avant l’importance de ce Discours Royal qui a jeté la lumière sur une question majeure et cruciale, celle de l’eau.

Le Discours de SM le Roi a abordé plusieurs points relatifs à la gestion de l’eau, notamment l’actualisation continue des instruments de la politique de l’eau au Maroc, le parachèvement des projets de barrage, l’accélération de la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques et des stations de dessalement de l’eau de mer, outre l’autonomie nationale en matière d’eau avec la mise en place d’une formation adéquate dédiée aux ingénieurs et techniciens spécialisés.

Dans ce sens, a-t-il poursuivi, Sa Majesté le Roi a appelé l’ensemble des autorités compétentes à multiplier les efforts avec plus d’engagement pour la protection du domaine public hydraulique avec une police de l’eau opérationnelle, tout en insistant sur l’impératif d’adopter un comportement citoyen pour la préservation de l’eau.