Fête du Trône: le Discours Royal, une feuille de route pour relever les défis du stresse hydrique au Maroc (expert)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 14:51

Rabat – Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône constitue une feuille de route pour relever les défis du stresse hydrique au Maroc, a affirmé le chercheur et expert en environnement et développement, Mohamed Fettouhi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Fettouhi a souligné que le Discours de Sa Majesté le Roi a permis de dresser un diagnostic réaliste et scientifique de la situation hydrique, notant que le Maroc se trouve dans une phase qui exige une gestion optimale de la pénurie d’eau, suite aux effets des changements climatiques.

Le Discours Royal a expliqué la situation hydrique actuelle par plusieurs facteurs liés à la sécheresse et au changement climatique, mais aussi par nos modes de consommation et de gouvernance hydrique, a-t-il fait observer, relevant que Sa Majesté le Roi s’est focalisé sur la question de gouvernance et la nécessité d’adopter une vision complémentaire et intégrée entre l’ensemble des départements, basée sur la complémentarité et la coordination en vue d’assurer l’approvisionnement en eau potable en faveur de la sécurité alimentaire.

Et de poursuivre: le Discours Royal s’est penché également sur les différentes stratégies adoptées par le Royaume pour la gestion des ressources en eau, notamment la politique de construction des barrages qui a porté ses fruits.

Sa Majesté le Roi a souligné, à cet égard, la nécessité de poursuivre la même approche, mais avec une vision renouvelée basée notamment sur l’approvisionnement en eau à moindre coût, à travers le recours au dessalement d’eau de mer à l’aide d’énergies renouvelables.

M. Fettouhi a aussi mis l’accent sur la question de la solidarité spatiale à travers l’interconnexion entre les bassins hydrauliques, saluant l’appel de Sa Majesté le Roi à accélérer la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques.