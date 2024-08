FT: Le discours Royal reflète l’engagement de SM le Roi en faveur de la sécurité hydrique du pays (Universitaire)

dimanche, 4 août, 2024 à 19:39

Agadir – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône reflète l’engagement indéniable du Souverain pour garantir la sécurité hydrique du pays et la protection du patrimoine hydraulique public, a indiqué Hossein El Farouah, professeur de l’économie à l’Université Ibnou Zohr d’Agadir.

Dans Son discours, SM le Roi a tiré la sonnette d’alarme sur la problématique du stress hydrique qui sévit au Maroc suite à six années de sécheresse continue, a souligné M. El Farouah dans une déclaration à la MAP, notant que le Souverain a, à cet égard, insisté sur la nécessité de lancer des projets structurants permettant d’assurer l’approvisionnement de toute la population de cette matière vitale.

Et d’ajouter que le discours Royal a tracé une feuille de route claire pour une gestion durable et réaliste de la politique hydrique de l’eau au Maroc durant les prochaines années.

Dans ce sens, le Souverain a mis l’accent sur la nécessité de définir les priorités et d’adapter les stratégies et les plans à la situation actuelle et ce dans le cadre d’une politique hydrique basée sur la proactivité dans l’élaboration des programmes et des projets ainsi que la convergence entre l’ensemble des départements gouvernementaux à même d’assurer le plein succès de la gestion du phénomène de la pénurie d’eau, a-t-il souligné.

Et de conclure que le gouvernement est invité à mettre en œuvre de manière efficace et adéquate les directives royales contenues dans le discours du Trône, concernant la gestion la problématique de l’eau, et ce dans le but d’assurer l’approvisionnement permanent du Royaume en eau potable et d’irrigation.