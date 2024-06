Genève: Le président des Comores exprime sa gratitude pour le rôle du Maroc dans l’accession de son pays à l’OMC

mercredi, 12 juin, 2024 à 18:43

Genève – Le président de l’Union des Comores a exprimé, mercredi à Genève, sa gratitude au Maroc pour son leadership dans le processus d’accession réussi de son pays à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Lors d’une réunion avec la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en vue de discuter de la stratégie post-accession des Comores à l’OMC, Azali Assoumani a remercié le Maroc pour son implication et son engagement indéfectible dans la réussite de ce processus.

Cette adhésion contribuera, selon le président comorien, au renforcement de l’ouverture de l’économie de son pays et son intégration dans les chaînes de valeur régionales, continentales et mondiales, et favorisera la diversification des échanges commerciaux internationaux.

M. Assoumani a émis le souhait de bénéficier de l’accompagnement du Maroc dans la phase de post-accession et de l’expertise marocaine, notamment en ce qui concerne le secteur des énergies renouvelables et ce, afin de doter son pays de sources fiables d’énergie permettant de stimuler sa croissance économique et favoriser la transformation des produits locaux, en augmentant leurs valeurs ajoutées lors de l’exportation.

Il a également exprimé le souhait de son pays de s’inspirer des réalisations du Maroc dans le secteur des services et du tourisme, dans le but d’attirer les investissements directs étrangers et d’améliorer les performances économiques globales des Comores.

S’exprimant en sa qualité de président du groupe de travail sur le processus d’adhésion des Comores, l’Ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a remercié le président comorien pour son leadership et ses conseils qui ont permis une interaction et une coordination exemplaires avec l’ensemble des membres de l’équipe des négociateurs tout au long du processus, permettant, in fine, de surmonter les écueils et achever le long et complexe processus d’accession à l’OMC.

Le diplomate a également noté que l’aboutissement de l’accession de ce pays frère revêt une signification pertinente, traduisant l’importance de l’intégration des pays les moins avancés (PMA) dans le système commercial multilatéral et l’utilité de favoriser des relations commerciales internationales basées sur la transparence, l’équité et l’inclusivité, en vue d’accompagner les objectifs de développement des membres accédants, et de renforcer la crédibilité de l’OMC, en particulier vis-à vis des PMA Africains et de l’agenda du développement de l’Organisation.

Pour sa part, la DG de l’OMC a réitéré ses félicitations au Président Assoumani pour cette accession remarquable, qui mettra les Comores sur la voie de la modernisation et de la transformation économiques et permettra au pays de prendre part au système commercial multilatéral et en tirer parti.