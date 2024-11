Gestion des affaires des MRE: la décision Royale donne un nouvel élan à l’implication des compétences marocaines (Kamal Oudrhiri)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 23:02

Washington – La restructuration des institutions de gestion des affaires des Marocains résidant à l’étranger (MRE), décidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, donnera un nouvel élan à l’implication des compétences marocaines dans la dynamique de développement du Royaume, a souligné le scientifique marocain de l’Agence spatiale américaine (NASA), Kamal Oudrhiri.

“Cette restructuration institutionnelle annoncée par Sa Majesté le Roi est à même de donner un élan encore plus fort à l’implication des Marocains du monde dans la marche manifeste du Royaume vers davantage de progrès”, a déclaré à la MAP le directeur de projet du laboratoire Cold Atom au sein de la NASA.

La réforme du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger dénotent la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les citoyens marocains établis à l’étranger, a dit M. Oudrhiri.

Ce scientifique, qui vit aux Etats-Unis depuis plus d’une trentaine d’années tout en restant activement engagé en faveur de projets destinés notamment à promouvoir l’innovation parmi les jeunes au Maroc, a estimé que les MRE ont toujours “porté dans leurs cœurs un amour et un attachement indéfectibles à leur pays d’origine”. “L’amour et le dévouement en faveur de notre patrie est dans l’ADN de tous les Marocains partout où ils sont”, a-t-il dit.

Et d’ajouter que “la Haute Sollicitude Royale, les efforts de développement et le positionnement de plus en plus important du Maroc sur l’échiquier régional et international sont autant de sources de fierté pour les MRE”, a relevé M. Oudrhiri, qui travaille depuis 25 ans au sein de la NASA pour laquelle il a joué un rôle clé dans de multiples missions dans l’espace.