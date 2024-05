Gitex Africa : Des experts esquissent l’avenir de l’IA en Afrique

vendredi, 31 mai, 2024 à 12:27

Marrakech – Des panélistes se sont penchés, jeudi, au Gitex Africa à Marrakech, sur les perspectives prometteuses, les enjeux et les défis inhérents au développement de l’Intelligence Artificielle (IA) en Afrique.

Tenu sous le thème “Communautés de développeurs : l’avenir de l’IA en Afrique”, ce panel a été l’occasion pour les intervenants de mettre la lumière sur la dynamique des écosystèmes numériques et technologiques en Afrique et la capacité des communautés de développeurs à positionner le Continent comme un acteur majeur dans le développement mondial de l’IA.

Les experts présents à cette rencontre ont ainsi exploré les aspects révolutionnaires de l’intelligence artificielle, avec l’avènement de l’IA générative qui représente un changement significatif dans la façon dont les recherches sont menées, simplifiant ainsi notablement l’interaction humaine avec l’IA et la rendant plus accessible et intuitive.

D’autre part, ils ont abordé les défis auxquels sont confrontés les développeurs en Afrique, et les moyens d’accélérer l’adoption et le développement de l’IA dans le continent.

Ces experts ont appelé les développeurs à exploiter le potentiel de l’IA afin de résoudre des problèmes spécifiques à l’Afrique en vue d’une augmentation de productivité et de performance et à stimuler le développement économique et social.

Par ailleurs, ils se sont penchés sur les moyens de promouvoir une collaboration plus étroite entre les développeurs, les chercheurs et les entreprises en Afrique pour favoriser l’innovation et l’adoption de l’IA afin de contribuer à façonner un avenir prometteur pour l’Intelligence artificielle en Afrique, où les développeurs jouent un rôle central dans la réalisation de cet avenir prospère.

Gitex Africa 2024, qui connait la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, se positionne comme un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.