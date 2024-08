La Grâce Royale appuie l’engagement du Maroc pour une approche respectueuse des droits de l’homme dans la lutte contre le trafic de drogues (Expert)

mardi, 20 août, 2024 à 17:44

Rabat – La Grâce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, appuie avec force l’engagement du Maroc pour une approche respectueuse des droits de l’homme en matière de lutte contre le trafic de drogue, a estimé Abderrafie Hamdi, directeur de la protection des droits de l’homme et du monitoring au Conseil national des droits de l’homme (CNDH).

Dans une déclaration à la MAP, M. Hamdi a souligné que cette Haute initiative Royale garantira les droits des bénéficiaires de contribuer au développement local, et permettra leur intégration dans la nouvelle stratégie visant à réglementer les activités liées à la culture du cannabis et son usage à des fins médicales et industrielles, conformément à la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis.

La Grâce Royale est également en harmonie avec l’approche fondée sur les droits de l’homme, élaborée par l’organisation des Nations-Unies dans le cadre de sa stratégie mondiale de lutte contre la drogue, a-t-il relevé.

A l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa Grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.