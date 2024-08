La Grâce Royale est en droite ligne avec le chantier de réglementation et de développement des usages licites du cannabis (universitaire)

mardi, 20 août, 2024 à 9:57

Rabat – La Grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, est en droite ligne avec les objectifs définis par le chantier de réglementation et de développement des usages licites du cannabis, a indiqué Mohamed El Ghali, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Kelâa des Sraghna, relevant de l’Université Cadi Ayyad.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ghali a souligné que cette Haute Initiative Royale constitue un jalon consacrant la Vision éclairée du Souverain en faveur de la justice sociale et de la réconciliation nationale et mettant en avant les valeurs de tolérance, de pardon et de compassion.

L’universitaire a relevé que la Grâce accordée aux cultivateurs du cannabis, faisant l’objet de poursuites judiciaires, est en harmonie avec les objectifs du chantier de développement des usages licites du cannabis, visant à améliorer le niveau de vie de la population locale.

A noter qu’à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa Grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.