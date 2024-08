La Grâce Royale reflète l’engagement du Maroc sur la voie de la réglementation de la culture et de l’usage de cannabis

lundi, 19 août, 2024 à 23:46

Rabat – La Grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, souligne l’engagement du Maroc sur la voie de la réglementation de la culture et de l’usage de cannabis conformément aux engagements internationaux du Royaume, a indiqué le politologue Mohamed Bouden.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouden, également directeur du Centre Atlas pour l’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, a relevé que la démarche Royale est en phase avec le nouveau cadre légal permettant le développement des filières du cannabis médical, cosmétique et industriel. Et d’ajouter que cette Initiative Royale s’inscrit aussi dans la stratégie de développement de filières licites du cannabis, en offrant aux bénéficiaires et leurs familles de nouvelles opportunités pour adhérer à des activités génératrices de revenus.

L’expert a noté que cette Grâce, qui intervient à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, concrétise une fois de plus l’approche humaniste adoptée par Sa Majesté le Roi, mettant en avant les valeurs de tolérance, de pardon et de compassion, qui forment des piliers fondamentaux de Son Règne.