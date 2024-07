La Guinée-Bissau salue l’évolution de la coopération fructueuse avec le Maroc (Communiqué conjoint)

mardi, 16 juillet, 2024 à 13:06

Laâyoune – Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira, a salué, mardi à Laâyoune, l’évolution de la coopération fructueuse entre son pays et le Maroc.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une rencontre bilatérale entre M. Pereira et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des liens profonds d’amitié et de solidarité unissant les peuples marocain et bissau-guinéen.

Il ont, ainsi, rappelé la dynamique suscitée par la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Guinée Bissau, en mai 2015, tout en faisant part de l’entière disposition des deux pays à continuer à œuvrer pour procurer une impulsion renouvelée à cet élan de coopération et de solidarité.

Dans ce cadre, M. Bourita a exprimé la disposition du Royaume du Maroc à accompagner la République de Guinée-Bissau dans la mise en œuvre des projets et programmes de son plan national de développement, tout en soulignant le rôle important joué par le secteur privé dans la dynamisation des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays.

En outre, les deux parties ont convenu de la tenue prochaine d’un Forum d’Affaires pour le renforcement des investissements marocains dans les secteurs ciblés par la Guinée-Bissau.

De même, MM. Bourita et Pereira ont souligné la nécessité de la mise en place d’un Conseil d’Affaires Maroc-Guinée-Bissau, afin de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et tirer profit des perspectives économiques prometteuses liées à la présence consulaire bissau-guinéenne à Dakhla, qui est appelée à devenir un pôle d’excellence en matière d’intégration économique régionale.