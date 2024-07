La Guinée-Bissau salue l’initiative de SM le Roi favorisant l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique

mardi, 16 juillet, 2024 à 12:58

Laâyoune – Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira, a salué l’initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre du Processus des Etats africains atlantiques, visant à faire de l’espace atlantique africain un cadre géostratégique pour une coopération et une consultation pragmatique.

Dans un communiqué conjoint publié, mardi, à l’issue de ses entretiens à Laâyoune avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie bissau-guinéenne a loué l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour le Sahel, qui a pour but le renforcement de l’intégration régionale, en facilitant l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres ont relevé, avec satisfaction, la convergence de leurs points de vue sur les différentes questions évoquées.

Par ailleurs, ils ont réitéré leur détermination à participer aux efforts de règlement pacifique des différends en Afrique et exalté les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du développement et de l’intégration régionale dans le Continent.