IA : le Maroc se positionne en leader en Afrique grâce à la vision éclairée de SM le Roi (Cheffe de mission adjointe de l’ambassade des États-Unis)

lundi, 3 juin, 2024 à 15:00

Rabat – Le Maroc se positionne aujourd’hui en leader sur le continent africain dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, lundi à Rabat, cheffe de mission adjointe de l’ambassade des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona.

S’exprimant à l’occasion du Forum de haut niveau sur l’intelligence artificielle, Mme Cutrona a souligné que cet événement, qui s’ajoute au salon “Gitex Africa Morocco”, tenu la semaine dernière à Marrakech, témoigne de la place du Maroc en tant que leader sur son continent, notamment en matière d’accélération des innovations et des derniers développements de l’IA.

Rappelant les relations de longue date unissant le Royaume et les États-Uni, la diplomate a exprimé la fierté de son pays de sa collaboration avec le Maroc dans le domaine de l’IA.

A cet égard, elle a mis en avant l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la première résolution onusienne sur l’IA, initialement co-parrainée par le Maroc et les États-Unis, qui reflète ainsi la solidité du partenariat stratégique et historique multidimensionnel entre Rabat et Washington, réitérant la détermination des États-Unis d’œuvrer de concert avec le Royaume dans ce domaine.

Par ailleurs, Mme Cutrona a souligné que l’IA dispose d’un énorme potentiel pour faire progresser le développement durable et les objectifs de développement durable, notant la nécessité de garantir que les avantages de l’IA profitent à tous les pays, en particulier pour les pays en développement.

Elle s’est dite convaincu que le potentiel transformateur de l’IA va révolutionner notre monde, soulignant l’importance d’en assurer un usage sécurisé, en vue de développer une IA responsable qui respecte les droits humains.

“On doit travailler ensemble pour lutter contre les défis actuels et s’assurer de ne laisser personne hors de cette révolution technologique, pour assurer un avenir plus inclusif”, a conclu la diplomate américaine.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum de haut niveau est initié par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à travers son Centre international d’intelligence artificielle du Maroc “AI Movement”, en partenariat avec l’Unesco, la participation des représentants de plus de 30 pays, dont une quinzaine de pays africains, dans la finalité de poser les jalons d’une stratégie africaine dédiée à l’IA.