Inondations: La DG de la Protection civile espagnole exprime sa gratitude à SM le Roi pour le soutien du Maroc à l’Espagne

vendredi, 15 novembre, 2024 à 21:26

Valence – La directrice générale de la Protection Civile espagnole, Virginia Barcones, a exprimé, vendredi, sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien précieux et efficace apporté par le Maroc aux efforts de secours dans la région de Valence, durement touchée par les récentes inondations.

“Je tiens à exprimer la gratitude du gouvernement et du peuple espagnols à SM le Roi Mohammed VI et au Royaume du Maroc pour cette contribution précieuse aux opérations de secours et aux efforts de gestion de cette crise”, a souligné Mme Barcones dans une déclaration à la MAP.

Dès que l’aide a été sollicitée, la réponse du Maroc a été immédiate, a-t-elle affirmé, saluant cet engagement exemplaire, qui survient à un moment où les services espagnols de gestion des situations d’urgence nécessitent ce type de dispositifs.

Ce soutien témoigne de la profondeur des relations entre le Maroc et l’Espagne, a-t-elle poursuivi, mettant en avant le professionnalisme des équipes marocaines déployées sur le terrain.

Saluant la rapidité et l’efficacité des moyens mobilisés par le Maroc en soutien aux équipes d’intervention, la responsable espagnole a relevé que “ce geste illustre une solidarité exemplaire et un partenariat solide entre l’Espagne et le Maroc”.