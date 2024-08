“Jeune Afrique” souligne l’élan diplomatique d’ouverture des consulats de pays frères et amis dans les provinces du sud du Royaume

vendredi, 23 août, 2024 à 11:58

Paris – Le magazine français “Jeune Afrique” a souligné, vendredi, l’élan diplomatique d’ouverture des consulats de pays frères et amis dans les provinces du sud du Royaume, se faisant l’écho de l’inauguration, le 14 août à Dakhla, du consulat général de la République du Tchad.

“Le Tchad est le dernier pays en date à avoir rejoint la liste, qui ne cesse de s’allonger”, écrit “Jeune Afrique” qui estime que “l’ouverture du consulat tchadien s’inscrit aussi logiquement dans l’Initiative Atlantique proposée fin 2023 par SM le Roi Mohammed VI, qui prévoit de donner aux quatre pays enclavés du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad) un meilleur accès à l’Atlantique”.

“À elle seule, la ville de Dakhla héberge désormais dix-sept consulats, ce qui renforce son double statut de hub diplomatique, et de porte d’entrée vers l’Afrique grâce à son futur port (Dakhla Atlantique), appelé à être l’un des plus grands de la région”, souligne le magazine français.

“Jeune Afrique” rappelle qu’outre le Tchad, le quartier diplomatique de la Perle de l’Atlantique abrite les représentations consulaires de pays africains francophones tels que Djibouti (depuis février 2020), la RDC (décembre 2020), le Sénégal (avril 2021), le Togo (juillet 2022) et la Guinée (juillet 2023).

Les pays anglophones, hispanophones et lusophones du continent, poursuit-il, “ne sont pas en reste puisque la cité accueille aussi des représentations diplomatiques de la Gambie (janvier 2020), du Liberia (mars 2020), de la Guinée équatoriale (octobre 2020), de la Sierra Leone (août 2021), de la Guinée-Bissau (octobre 2021) et du Cap Vert (août 2022), ainsi que celles des deux États caribéens (Haïti depuis décembre 2020 et le Suriname depuis mai 2022), auxquelles se sont ajoutées celle de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (qui compte 7 États membres) en mars 2022.

Les deux régions méridionales du Royaume, ajoute “Jeune Afrique”, comptent en outre douze autres consulats, basés à Laâyoune.

La ville a été choisie par des pays d’Afrique francophone (les Comores en décembre 2019, le Gabon et la Centrafrique en janvier 2020, la Côte d’Ivoire et le Burundi en février 2020), d’Afrique anglophone (la Zambie et le royaume d’Eswatini en octobre 2020, le Malawi en juillet 2021) sans oublier Sao Tomé-et-Principe (lusophone) en janvier 2020, et plusieurs États arabes (les Émirats arabes unis en novembre 2020, Bahreïn en décembre 2020 et la Jordanie en mars 2021), note le magazine qui estime que la liste devrait s’allonger très prochainement avec l’ouverture d’un consulat à Dakhla, représentant la République dominicaine.