L’action de l’Agence Bayt Mal Al-Qods procède de sa compréhension des profondes mutations que connaît la Ville sainte (M. Cherkaoui)

lundi, 1 juillet, 2024 à 18:38

Jeddah – Le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné, lundi à Jeddah, que l’action menée par l’Agence qui relève du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de coopération islamique (OCI), au service d’Al-Qods et ses habitants, en application des Hautes Instructions Royales et sous la Supervision directe du Souverain, procède de sa compréhension des profondes mutations que connaît la ville et la région tout entière.

S’exprimant lors d’un panel de discussion des experts dans le cadre de la Conférence internationale sur Al Qods-2024, organisée par l’OCI à Jeddah sur le thème “Al Qods et la guerre contre Gaza: L’identité et l’existence palestiniennes sous la menace de l’oblitération”, M. Cherkaoui a relevé que l’attachement de la communauté internationale au droit, à la liberté et à la justice doit se traduire par des actions concrètes conduisant à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient.

M. Cherkaoui a dans ce sens cité le Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Comité Al Qods, à l’occasion de l’accueil officiel de Sa Sainteté le Pape François, le 30 mars 2019, où le Souverain a souligné que “Pour faire face aux radicalismes, la réponse n’est ni militaire ni budgétaire ; elle a un seul nom : Éducation”.

Le monde connaît de profondes mutations à tous les niveaux – économique, épidémiologique, climatique et démographique – qui doivent être prises en compte pour bâtir un avenir prospère pour les générations futures, a-t-il poursuivi, ajoutant que l’Agence a adopté à Al-Qdos une approche proactive basée sur une stratégie de digitalisation pour la réalisation du développement durable tant escompté au profit des habitants de la ville.

L’approche de l’Agence est basée sur la rationalisation des fonds fournis par le Royaume du Maroc, qui reste le seul bailleur de fonds de cette institution, et leur affectation à la réalisation de projets concrets et pertinents dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, de la protection du patrimoine, du développement humain et de l’assistance sociale, afin d’améliorer les indicateurs de vie à Al-Qods, a souligné M. Cherkaoui.

Bien que ces efforts restent insuffisants, ils peuvent être une base pour obtenir de meilleurs résultats, par le biais d’un engagement continu en faveur de la rationalisation des ressources et la prise d’initiatives, dans le cadre de la consultation et de la coopération avec les divers partenaires dans la Ville sainte, a-t-il conclu.