L’Allemagne salue les réformes menées par le Maroc sous le Leadership de SM le Roi (Déclaration conjointe)

vendredi, 28 juin, 2024 à 18:11

Berlin – L’Allemagne a salué, vendredi, les réformes menées par le Maroc sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et dynamiques.

Dans une Déclaration conjointe adoptée, à Berlin, par la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Mme Annalena Baerbock, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger du Royaume du Maroc, M. Nasser Bourita, l’Allemagne a salué ”les réformes menées par le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et dynamiques”.

Dans cette déclaration, publiée à l’issue de la tenue de la 1ère session du Dialogue stratégique bilatéral, l’Allemagne a également salué le rôle actif et constructif et la contribution du Maroc, sous le Leadership du Souverain, en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.

A cet effet, Berlin a réaffirmé la vision de l’Allemagne sur le Maroc en tant que partenaire essentiel de l’Union européenne, de l’OTAN et de l’Allemagne en Afrique et un lien crucial entre le Nord et le Sud.

L’Allemagne a, également, indiqué suivre ”de près les initiatives lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en direction du continent africain, dont celle du 6 novembre 2023 en direction de la région du Sahel”.

M. Bourita et Mme Baerbock ont tenu, vendredi, la première session du dialogue stratégique bilatéral, conformément à la déclaration conjointe adoptée à l’occasion de la visite au Maroc de Mme Baerbock, le 25 août 2022.