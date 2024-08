Sous le leadership éclairé de SM le Roi, le Maroc s’est affirmé comme un pilier de stabilité en Afrique (Observatoire d’études géopolitiques)

mardi, 27 août, 2024 à 12:36

Paris – Sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est affirmé comme un pilier de stabilité en Afrique, a souligné Khaled Hamadé, directeur exécutif de l’Observatoire d’études géopolitiques (OGE).

Pour le responsable de ce centre de recherches basé à Paris, la politique étrangère du Royaume, axée notamment sur le renforcement de la coopération Sud-Sud, témoigne de l’engagement du Souverain en faveur du développement socio-économique du continent.

Ce rôle de leader régional a été renforcé par le retour du Maroc à l’Union africaine en 2017, comme un acteur clé de la coopération interafricaine en matière de développement, de la stabilité et de la sécurité des pays du continent, écrit, mardi, le géopolitologue dans le bulletin de l’OGE.

Évoquant la dynamique renforcée par le soutien de nombreux pays au plan d’autonomie au Sahara marocain, M. Hamadé a affirmé que cet élan grandissant “souligne l’importance stratégique du Royaume pour la sécurité et la prospérité du continent africain, dans un contexte international de plus en plus incertain”.

Après avoir rappelé le soutien de la France à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, exprimé au plus haut sommet de l’Etat, le directeur exécutif de l’OGE a relevé que “cette évolution récente marque un pas décisif vers la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain, en adéquation avec les aspirations légitimes des populations locales et les exigences de la stabilité régionale”.

Et d’ajouter qu’un soutien international accru au plan d’autonomie au Sahara marocain, couplé à un partenariat renforcé avec des acteurs clés tels que la France, pourrait ouvrir la voie à une résolution politique durable à ce conflit régional artificiel.