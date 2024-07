Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc s’est forgé une place de choix parmi les grandes nations (journal koweïtien)

lundi, 29 juillet, 2024 à 8:37

Koweït – Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est forgé une place de choix parmi les grandes nations, écrit le journal koweitien “Assiassa”.

Le journal, qui a publié samedi deux articles sur les avancées réalisées à tous les niveaux dans le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi, souligne que le Maroc occupe désormais un rôle influent aux niveaux continental et international, à la faveur des grands acquis accomplis depuis l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Et de relever que Sa Majesté le Roi a œuvré à positionner le Royaume en leader de modernité en mesure de relever les différents défis, notant que le Souverain a également revigoré les liens du Royaume avec son environnement africain, l’érigeant en véritable passerelle vers l’Afrique.

Selon la publication, les efforts du Souverain ont porté leurs fruits au niveau de l’ensemble du Royaume et permis de jeter les fondements d’un grand essor à tous les niveaux.

Le journal koweïtien s’est également arrêté sur l’expérience de justice transitionnelle du Royaume, en soulignant que le Souverain avait inauguré avec “audace et courage inédits une ère de réconciliation historique” avec la création notamment en 2004 de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), instaurant ainsi une base solide pour l’Etat de droit.

Et d’ajouter que Sa Majesté le Roi a donné corps à des plans ambitieux visant le développement humain et instauré un nouveau modèle économique à travers notamment la création des zones industrielles franches, permettant au Maroc d’attirer des investissements dans le domaine de l’industrie automobile et aéronautique.

La publication évoque aussi les acquis majeurs engrangés au niveau de la politique étrangère du Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi, relevant que le Royaume enregistre aujourd’hui d’énormes progrès diplomatiques sur les plans régional et international, renforçant ainsi son positionnement géostratégique.