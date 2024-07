Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a accompli des “progrès majeurs” sur les plans économique et social (DG du FMI)

lundi, 29 juillet, 2024 à 13:30

Washington – La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a salué les “progrès majeurs” accomplis par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur les plans économique et social.

Dans un message à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, Mme Georgieva a ajouté que l’économie marocaine est devenue, depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi, “moderne, hautement compétitive et en pleine croissance et apporte, surtout, des améliorations tangibles au niveau de vie du peuple marocain”.

“J’ai été ravie, lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI de 2023 à Marrakech, de constater de visu l’étonnant mélange de la riche histoire et d’un développement rapide du Maroc, de découvrir la chaleureuse hospitalité du peuple marocain et de faire part, en personne, de mon profond respect et de ma gratitude à Sa Majesté le Roi”, a ajouté la Directrice générale du FMI.

Tout en disant “apprécier hautement cette expérience ainsi que le partenariat étroit avec le Maroc”, Mme Georgieva a tenu à “souhaiter au Souverain et au peuple marocain bonheur et prospérité”.