Les États Unis apprécient la voix cruciale de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion d’une région du Moyen-Orient plus pacifique et plus sûre

mercredi, 2 octobre, 2024 à 9:40

Washington- Les États-Unis apprécient «la voix cruciale» de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans «la promotion d’une région du Moyen-Orient plus pacifique et plus sûre», a indiqué le porte-parole du Département d’État américain dans un communiqué diffusé à l’issue de l’entretien tenu, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

«Ce rôle se reflète dans le leadership du Maroc répondant aux besoins humanitaires à Gaza, soutenant la stabilité en Cisjordanie, et contribuant à la revitalisation de l’Autorité palestinienne», a ajouté le communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a, en outre, salué «les efforts continus du Maroc pour mettre fin à l’impasse politique en Libye, et remédier à l’instabilité au Sahel», précise le communiqué.