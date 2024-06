Les Etats-Unis saluent le “leadership régional” du Maroc

samedi, 22 juin, 2024 à 15:21

Washington – Les Etats-Unis sont “reconnaissants au Maroc pour son leadership régional”, a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller, à l’issue d’un entretien téléphonique entre le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Blinken a eu une “discussion productive” avec M. Bourita, a relevé le porte-parole du département d’Etat dans une déclaration vendredi sur la plateforme X, ancien Twitter.

Les Etats-Unis ont récemment mis en avant l’importance du soutien du Maroc à la proposition du président des Etats-Unis, Joseph R. Biden, comme “moyen de construire une région du Moyen-Orient plus intégrée, plus pacifique et plus stable”.

Le Royaume du Maroc “espère que les différentes parties concernées vont adhérer à cette initiative et s’engager à mettre en œuvre ses différentes phases”, a indiqué, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.