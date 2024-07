Les initiatives Royales en faveur de l’Afrique illustrent la vision éclairée du Souverain pour le développement du Continent (ancien PM sénégalais)

samedi, 27 juillet, 2024 à 11:16

Dakar – Les initiatives entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis Son accession au Trône, en faveur de l’Afrique, illustrent Sa vision éclairée pour le développement et l’intégration du Continent, a affirmé l’ancien Premier ministre sénégalais, Moustapha Niasse.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, M. Niasse a souligné que les Initiatives Royales procèdent de la volonté du Souverain de renforcer la solidarité africaine pour que le Continent occupe la place qui lui sied sur la scène internationale.

Niasse, également ancien président de l’Assemblée nationale sénégalaise, a rappelé les multiples visites effectuées par Sa Majesté le Roi dans plusieurs pays africains, notant que ces visites ont eu pour objectif et pour résultat une consolidation des relations entre le Royaume et ces pays, à travers le raffermissement des liens de solidarité et d’amitié, avec une volonté partagée d’assurer le développement de l’Afrique.

Les visites du Souverain aux pays africains ont été couronnées, à chaque fois, par la signature de plusieurs accords de coopération couvrant divers domaines, a-t-il poursuivi.

Niasse a, par ailleurs, salué l’Initiative Atlantique de SM le Roi qui offre aux pays du Sahel une opportunité d’accès à l’océan Atlantique.

“Cette Initiative Royale vise à permettre aux pays africains enclavés d’accéder à l’océan à travers des réseaux routiers connectés aux ports marocains sur l’Atlantique”, a-t-il noté, mettant en exergue les efforts inlassables du Maroc en faveur de la consolidation de l’intégration africaine.