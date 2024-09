L’UPCI salue les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, appelle à adhérer à ses initiatives

mercredi, 11 septembre, 2024 à 17:56

Rabat – Les membres du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’OCI (UPCI), ont salué, mercredi à Rabat, les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour soutenir la cause palestinienne et défendre les lieux saints islamiques à Al-Qods Acharif.

Lors de leur visite au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, à l’issue des travaux de la 52è réunion de l’UPCI, tenus mardi à Rabat, les membres du Comité exécutif de l’UPCI ont été informés des différents volets de l’action de l’Agence, relevant du Comité Al-Qods, ainsi que de ses initiatives pour la protection de la ville sainte.

A cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, a passé en revue les réalisations accomplies par cette institution en 25 ans d’action et de persévérance, ce qui lui a permis de se positionner à l’avant-garde des organismes soutenant la Ville Sainte et ses institutions.

Il a également fait remarquer que l’action de l’Agence repose sur une méthodologie progressive fondée sur le réalisme et l’établissement des priorités en fonction des besoins de la situation économique et sociale de la ville, mettant en lumière certains projets menés par l’institution dans les domaines du développement humain et d’assistance sociale, de la réhabilitation et la reconstruction, de l’éducation, de la jeunesse, des femmes et des enfants. Il a aussi mis en avant la stratégie numérique lancée récemment par l’Agence au profit de la jeunesse palestinienne d’Al-Qods dans les domaines de l’innovation et de la créativité.

S’agissant des modes de financement des projets de l’Agence, M. Cherkaoui a rappelé que les ressources financières de l’Agence reposent, conformément à son statut, sur les dons (volontaires) des États membres, des institutions et des particuliers, ajoutant que l’Agence veille au développement de ses modes de gestion et leur mise en adéquation avec les normes de qualité internationales.

Dans ce sens, il a appelé les pays arabes et islamiques à fournir une assistance financière, de la manière qu’ils jugent appropriée, afin d’aider les Palestiniens à rester sur leur terre.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’UPCI, Mouhamed Khouraichi Niass, a exprimé, au nom de tous les membres de l’Union, sa gratitude au Royaume du Maroc, invitant les Etats membres de l’Union à examiner les moyens d’apporter assistance et soutien à l’Agence, qui déploie des efforts concrets pour aider les Palestiniens à faire face aux défis de la vie quotidienne sur leurs terres.

M. Khouraichi Niass a aussi souligné que la visite à l’Agence Bayt Mal Al-Qods a été l’occasion d’informer la délégation de l’UPCI des initiatives pionnières menées par le Royaume pour protéger la Ville Sainte et soutenir sa population palestinienne, notant que le Comité Exécutif œuvrera à la mobilisation de ses efforts pour appuyer l’Agence.

Au programme de la 52è réunion du Comité exécutif de l’UPCI, tenue les 10 et 11 septembre au siège du Parlement, figuraient plusieurs points dont l’élection du Bureau, l’adoption de l’ordre du jour et du programme de travail, la lecture et l’adoption du rapport du Secrétaire général de l’Union, l’établissement du projet d’ordre du jour des Comités spécialisés permanents et des sous-comités, en plus de l’adoption du projet d’ordre du jour de la 26ᵉ session du Comité général de l’Union et de la 19ᵉ session de la Conférence de l’UPCI.