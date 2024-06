M. El Ktiri reçoit une délégation de Bayt Al Koweït pour les œuvres nationales

vendredi, 7 juin, 2024 à 0:03

Rabat – Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a reçu, jeudi au siège du Haut-Commissariat à Rabat, une délégation de Bayt Al Koweït pour les œuvres nationales.

La délégation koweitienne comprend le président du conseil d’administration de Bayt Al Koweït, Youssef Abdel Wahab Al Omairi, et MM. Ahmed Youssef Abdel Wahab et Hicham Ibrahim, respectivement membre du conseil d’administration et conseiller, indique un communiqué du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.

Lors de cette rencontre, MM. El Ktiri et Al Omairi ont exprimé leur aspiration à renforcer les relations fraternelles entre les peuples des deux pays frères et leur souci de consolider les mécanismes de coopération et d’action commune entre les deux institutions, au service des membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération et des martyrs koweïtiens, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue le cadre référentiel de cette coopération, qui concerne les domaines social et économique, ainsi que la mémoire historique commune aux peuples marocain et koweïtien frères, conformément à la convention de coopération et de partenariat signée entre les deux institutions le 25 avril 2013 à Rabat, relève la même source, soulignant la nécessité d’approfondir et d’élargir les domaines du partenariat bilatéral et d’élaborer des programmes d’action pour réaliser les objectifs escomptés.

Cette réunion a été sanctionnée par un document tendant à promouvoir les liens entre le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et Bayt Al Koweït pour les oeuvres nationales, précise la même source, ajoutant que la délégation a effectué à cette occasion une visite à l’Espace national de la mémoire historique de la résistance et de la libération.

Fondé en 1997 et inauguré l’année suivante sous l’égide de feu SA Cheikh Saad Al Abdallah Al Salem Al Sabah, Bayt Al Koweït pour les œuvres nationales est considérée comme l’un des musées phares de l’Etat du Koweït.