Un magazine portugais met en lumière les avancées réalisées au Maroc, sous le leadership de SM le Roi

vendredi, 2 août, 2024 à 20:57

Lisbonne – Le magazine portugais País Económico a mis en exergue les avancées réalisées par le Maroc et la dynamique de développement initiée sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Mettant l’accent sur les différents aspects de développement dans le royaume, le magazine souligne, dans un numéro spécial, que “grâce à la Vision Royale éclairée, le Royaume a mis en œuvre de profondes réformes institutionnelles et politiques et a réalisé des acquis dans les domaines sociaux, économiques, culturels et humains”.

“Depuis Son accession au Trône, Sa Majesté le Roi a réussi à transformer le Maroc en un pays moderne, distingué et ouvert”, lit-on dans un édito signé par le directeur de publication du magazine, George Gonfalvi Alegria, notant que le Royaume a réalisé des acquis majeurs en termes de renforcement de son intégrité territoriale, de consolidation de la démocratie, de promotion de la cohésion sociale et de développement des infrastructures.

Ces réalisations font que le Royaume est plus que jamais qualifié à devenir un acteur économique et logistique majeur dans le monde, reliant l’océan Atlantique à la mer Méditerranée et un pont ouvert entre les continents africain, européen et américain, a-t-il dit.

Et d’ajouter que le Portugal devrait renforcer davantage son partenariat stratégique avec le Maroc, relevant que “le royaume est un pays qui offre de nombreuses opportunités dans les domaines culturel, social, touristique, économique et d’investissement”.

Le magazine renferme une sélection d’articles traitant de questions liées à la vie politique, économique, sociale, culturelle, sportive et touristique du Maroc, ainsi que ses relations avec les pays européens, en particulier le Portugal.

“Les grands projets de modernisation”, “les nouveaux investissements industriels”, “les nouveaux ports au nord et au sud”, “la Coupe du Monde 2030”, “les nouveaux stades de la Coupe du Monde”, “les relations maroco-européennes pour une stratégie atlantique commune”, “les relations maroco-portugaises” et “le tourisme au Maroc”, sont autant de thèmes proposés par la publication.