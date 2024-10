Le Maroc, un “acteur incontournable” en matière de sécurité (OTAN)

mercredi, 16 octobre, 2024 à 18:45

Rabat – Le représentant spécial du Secrétaire général de l’OTAN pour le voisinage sud, Javier Colomina, a affirmé, mercredi à Rabat, que le Maroc demeure un “acteur incontournable” en matière de sécurité, qualifiant le Royaume de “partenaire très important” pour l’Alliance atlantique.

“Le Maroc est un partenaire très important pour nous. C’est un acteur incontournable lorsqu’on parle de la sécurité”, a déclaré à la presse M. Colomina à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le haut responsable de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a également fait observer que le Royaume est “un acteur essentiel” en matière de lutte contre le terrorisme, mettant en avant la “coopération pratique” liant les deux parties.

En outre, le représentant spécial du secrétaire général de l’OTAN a indiqué avoir discuté avec M. Bourita des opportunités et des moyens à même d’approfondir l’excellente coopération existant entre l’OTAN et le Royaume sur les plans politique, civil et militaire, rappelant que le Maroc est membre du Dialogue méditerranéen, un forum de partenariat destiné à promouvoir la sécurité et la stabilité dans l’ensemble du bassin méditerranéen.

Il a expliqué que son déplacement au Maroc, le premier en tant que représentant spécial du SG de l’OTAN pour le voisinage sud, vise à examiner avec les “interlocuteurs importants de la région” les questions de préoccupation commune pour “essayer de chercher des solutions communes”, citant les défis liés à la lutte contre le terrorisme, la cyber-sécurité, la sécurité maritime et la migration.