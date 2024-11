Le Maroc, un ”acteur stratégique” de l’industrie de l’offshoring (magazine espagnol)

vendredi, 1 novembre, 2024 à 12:26

Madrid – Le Maroc est devenu un ”acteur stratégique’’ dans le secteur des services d’offshoring à l’échelle internationale, écrit le magazine espagnol spécialisé “Parada Visual”.

“Sa position stratégique, son capital humain et une série de mesures gouvernementales ont fait du royaume une destination attractive pour les entreprises cherchant à externaliser leurs services clients”, relève la publication dans un article publié vendredi, sous le titre “l’évolution des centres d’appel au Maroc : un essor porté par la technologie et la mondialisation”.

Le capital humain marocain, jeune et multilingue, représente un ‘’avantage concurrentiel de premier plan’’, explique le magazine, notant que cette compétence linguistique permet aux agents marocains de répondre aux besoins diversifiés d’entreprises internationales, principalement européennes et nord-américaines.

Selon Parada Visual, ‘’les mesures prises par le gouvernement marocain, notamment économiques et fiscales, des infrastructures modernes et un environnement d’affaires attractif favorisent l’investissement étranger dans le secteur, renforçant ainsi la position du royaume comme hub régional pour les services offshore’’.

‘’Face à une concurrence mondiale accrue, le Maroc poursuit ses efforts pour renforcer la durabilité et la responsabilité sociale de son industrie des centres d’appels’’, fait observer l’auteur de l’article, ajoutant que le pays a adopté des ‘’pratiques responsables, consolidant ainsi sa position comme un acteur majeur’’ du secteur des centres d’appels à l’échelle internationale.

Et de conclure que ‘’la transformation digitale, impulsée par l’intelligence artificielle et l’automatisation, constitue un levier de croissance essentiel pour les centres d’appels au Maroc, renforçant leur efficacité et leur capacité à personnaliser les services pour répondre aux attentes d’une clientèle internationale exigeante’’.