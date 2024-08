Le Maroc dispose d’une politique hydrique solide grâce à la vision “stratégique volontariste” de SM le Roi (universitaire ivoirien)

jeudi, 8 août, 2024 à 20:08

Abidjan – Le Maroc dispose d’une politique hydrique solide grâce à la vision “stratégique volontariste” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de gestion et de préservation des ressources hydriques, a souligné, jeudi à Abidjan, Eddie Guipié, enseignant de sciences politiques à l’Université ivoirienne Peleforo Gon Coulibaly à Korhogo.

Cette vision clairvoyante émane de la forte conviction au Maroc que l’eau demeure une des ressources stratégiques les plus fondamentales, voire même d’importance vitale, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP, se félicitant de la pertinence du discours prononcé par le Souverain à l’occasion de la Fête du Trône, notamment dans son volet traitant de la question des ressources hydriques et des grands projets structurants menés par le Royaume en la matière.

Et de poursuivre que si «le contrôle et la gestion de l’eau sont des axes majeurs de la politique de tout Etat, le Royaume du Maroc ne se dérobe pas à ces impératifs», déplorant le fait, chiffres à l’appui, que le Royaume n’échappe guère à la problématique du stress hydrique et de raréfaction des ressources en eau.

«Ce handicap naturel cumulé à la sécheresse, l’impact du changement climatique et de la croissance, et la forte demande en ressources hydriques entre autres, ont entraîné une faiblesse de l’offre en eau et pourraient conduire à un stress hydrique déjà constaté dans les zones rurales », a-t-il dit.

C’est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a placé la problématique du déficit hydrique au cœur de Ses priorités par le biais d’une vision stratégique appuyée sur une politique volontariste de l’eau, a-t-il dit.

L’expert ivoirien a rappelé dans ce sens les directives données pour pallier à la situation notamment, la prise de mesures urgentes et novatrices, le renforcement du Programme national pour l’approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027, l’objectif étant d’assurer la couverture de 80% au moins des besoins d’irrigation sur tout le territoire national.

« A cet effet, le projet de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adossé sur une vision stratégique et volontariste de l’eau, vise à accélérer la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques”, a-t-il enchainé, soulignant l’importance du méga projet de la réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer de Casablanca, le plus grand projet du genre en Afrique et la deuxième installation au monde.

La finalité de cette politique volontariste est de faire passer le Maroc à l’horizon 2030, de la situation de stress hydrique à un état de sécurité alimentaire intégrale, a-t-il conclu.