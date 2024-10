Maroc-France : un partenariat équilibré au service du développement des deux pays (ministre français)

mardi, 29 octobre, 2024 à 15:57

Rabat – Le Maroc et la France sont unis par un partenariat équilibré au service du développement des deux pays, a souligné, mardi à Rabat, le ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Antoine Armand.

“Le partenariat entre le Maroc et la France est exceptionnel à tous égards. Il puise sa force dans une histoire commune et dans les liens profonds qui unissent nos communautés, nos familles et nos nations, formant le cœur d’une amitié appelée à durer des siècles”, a dit M. Armand lors de l’ouverture de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France dédiée aux secteurs stratégiques d’avenir.

Fruit d’une collaboration d’une grande diversité, ce partenariat “exceptionnel” a été davantage renforcé par la signature hier de plusieurs accords portant notamment sur la coopération universitaire, industrielle et énergétique, a-t-il rappelé.

Et de noter que le partenariat entre le Maroc et la France se distingue par son intensité et la solidité des liens économiques qui unissent les deux pays.

“Le Maroc est le principal investisseur africain en France, tandis que la France demeure le premier investisseur au Maroc”, a fait valoir M. Armand, considérant que ces échanges reflètent une relation unique et profondément ancrée.

En effet, la France est également le premier employeur étranger au Maroc, avec 150.000 emplois générés dans des secteurs clés tels que l’aéronautique, la santé et l’automobile, a-t-il précisé, estimant que ces chiffres témoignent de l’impact de cette coopération qui favorise la croissance des deux Nations à travers la création d’emplois, la formation et l’innovation.

Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), via le Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d’État du Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI, qui incarne pour les deux Pays, le renforcement de liens historiques et la projection résolue vers un futur commun, ambitieux et audacieux.