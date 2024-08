Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, s’est affirmé en modèle économique en Afrique et au Moyen-Orient (média bulgare)

jeudi, 1 août, 2024 à 11:25

Sofia – Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, s’est affirmé en modèle en matière de croissance économique et d’innovation en Afrique et au Moyen-Orient, écrit le portail bulgare “Standartnews”.

‘’Le Royaume a investi massivement dans les infrastructures, transformant ses ports, ses transports et ses secteurs industriels pour se positionner comme une porte d’entrée vers l’Afrique, et ses différents efforts ont porté leurs fruits”, souligne le média dans un article sous le titre ‘’Le Maroc célèbre un quart de siècle sous le règne de SM le Roi Mohammed VI’’.

Il note à cet effet que le Maroc est devenu aujourd’hui le premier constructeur automobile de la région et une plaque tournante majeure pour l’industrie spatiale, générant plus d’un milliard de dollars d’exportations par an.

Et d’ajouter que l’emplacement stratégique du pays et son environnement favorable au commerce en ont fait une destination majeure pour les investisseurs étrangers.

‘’Depuis Son accession au trône en 1999, SM le Roi Mohammed VI a guidé le Maroc sur la voie de la modernisation et de la prospérité”, souligne le média.

Mettant l’accent sur les ‘’avancées significatives’’ en matière de droits de l’Homme et dans divers autres domaines accomplies par le Maroc, “Standartnews” s’est arrêté sur les importantes réformes politiques initiées sous l’impulsion du Souverain, qui ont abouti à l’adoption d’une nouvelle constitution en 2011.

“La constitution a redéfini le paysage politique marocaine et insisté sur l’importance des droits de l’Homme, de l’égalité basée sur le genre et de la bonne gouvernance, consolidant ainsi la marche d’une nation moderne et progressiste’’, se félicite Ivan Angelov, auteur de l’article.

Et de poursuivre que l’engagement en faveur de la réforme sociale et des droits de l’Homme est l’une “des pierres angulaires de l’approche royale’’.