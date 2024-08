Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, s’impose comme pays attractif pour les investissements (ancienne vice-présidente de Colombie)

jeudi, 1 août, 2024 à 11:04

Bogota – Depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône, le Royaume du Maroc s’impose comme un pays attractif pour les investissements et une référence en la matière dans le monde arabe pour les pays d’Amérique Latine, a affirmé l’ancienne vice-présidente de Colombie, Marta Lucia Ramirez de Rincon.

“Pendant mon mandat comme vice-présidente de Colombie et ministre des Affaires étrangères, j’avais une idée très claire sur l’importance stratégique du Maroc, précisément parce que Sa Majesté le Roi en a fait non seulement un pays attractif pour les investissements, mais aussi le pays de référence dans le monde arabe pour les Etats d’Amérique Latine”, a affirmé Mme Ramirez dans une déclaration à la MAP.

Elle a ajouté que le Maroc a connu, depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi, un grand essor économique, ayant généré des opportunités d’affaires et d’emplois, réduit les inégalités et renforcé l’influence du Royaume sur la scène internationale.

Soulignant que le Maroc est perçu à travers le monde comme une véritable porte d’entrée vers l’Afrique, Mme Ramirez a fait savoir que pour la Colombie, “le leadership marocain est très important pour l’Afrique, pour l’Amérique latine et pour le monde”.

Saluant hautement l’Initiative Royale pour l’Atlantique, l’ancienne vice-présidente de Colombie a mis l’accent sur la position stratégique du Maroc avec deux façades maritimes, qui montrent la grande capacité du Royaume à influencer l’agenda économique et des affaires.

“L’amélioration des indicateurs économiques et sociaux du Maroc sont de nature à optimiser la portée de cette Initiative”, a-t-elle estimé.

Faisant remarquer la “convergence” des intérêts de la Colombie et du Maroc, Mme Ramirez a souligné l’importance de l’Initiative Atlantique pour conforter la place du Maroc, son leadership international et sa capacité d’influence.

“Le monde a besoin que cet océan (atlantique) soit une source de richesses, un instrument de transport maritime, et aussi un espace d’engagement en faveur de la durabilité environnementale des pays riverains”, a-t-elle insisté.

Mme Ramirez s’est, par ailleurs, attardée sur la situation de la femme au Maroc, estimant que les initiatives entreprises par Sa Majesté le Roi dans ce domaine ont été “très positives” et ont permis la reconnaissance du potentiel, des capacités et de l’apport de la gent féminine au développement de la société.

“Les femmes marocaines participent davantage au développement de l’économie et des affaires, ce qui permet au Maroc d’améliorer son produit intérieur brut, de générer plus d’emplois et de garantir le bien-être des familles”, a conclu l’ancienne vice-présidente de Colombie.