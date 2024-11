Le Maroc, un modèle en matière de gestion de l’eau (Ministre nigérien)

mercredi, 20 novembre, 2024 à 15:19

Rabat – Le Maroc se présente comme un modèle ayant accumulé une grande expérience en matière de gestion de l’eau, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de l’Environnement de la République du Niger, le Colonel Maïzama Abdoulaye, en visite dans le Royaume du 18 au 23 novembre.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, M. Abdoulaye a noté l’importance de la collaboration entre les deux pays pour le développement des stratégies hydrauliques et environnementales.

De même, il a souligné la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies, tout en bénéficiant de l’expertise marocaine en matière de gestion de l’eau. Dans ce sens, il a réaffirmé l’engagement du Niger pour une gestion optimale des ressources hydrauliques au bénéfice de ses citoyens.

Depuis la nuit des temps, le peuple marocain n’a jamais cessé de marquer sa solidarité et sa fraternité vis-à-vis du peuple nigérien, a, par ailleurs, relevé le ministre qui était accompagné de l’ambassadeur du Niger au Maroc, Salissou Ada.

Pour sa part, M. Baraka a souligné que ces entretiens avaient pour objectif l’élaboration d’une feuille de route pour renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’eau et de la purification, notant qu’il a également été question de partager des expertises et de mettre en œuvre un programme intégré au Niger visant à développer les secteurs liés à l’eau, à la purification et à l’agriculture, tout en améliorant le système d’irrigation du pays.

Ces entretiens ont également été l’occasion d’échanger sur les opportunités de formation d’experts nigériens par des experts marocains, a-t-il ajouté.