Le Maroc, un partenaire “fiable” et “un pilier de stabilité” dans la région (Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement)

lundi, 25 novembre, 2024 à 17:30

Rabat – Le Royaume du Maroc est un partenaire “fiable” et un “pilier de stabilité” dans la région, a affirmé, lundi à Rabat, le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi.

“Le Maroc, un partenaire toujours fiable, disponible et sérieux, est considéré en Europe comme un pilier de stabilité et de prospérité sur le plan de la sécurité régionale”, a indiqué M. Varhelyi lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Qualifiant le partenariat avec le Maroc de non seulement “positif” mais aussi et surtout d'”indispensable”, le Commissaire européen a salué les actions menées conjointement avec le Royaume, rappelant le soutien de l’UE aux réformes menées sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.

“A mon avis, il faut maintenant redoubler nos efforts pour trouver des solutions aussi praticables” pour surmonter les difficultés dans un délai “court”, a insisté M. Varhelyi, faisant part de la disposition de son institution à “travailler ensemble”.

“Nous sommes attachés à tous les acquis réalisés ensemble avec le Maroc et nous aimerions les élargir”, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, M. Varhelyi a passé en revue les actions menées conjointement avec la Maroc, notamment pour la réussite de la réforme profonde du chantier de la sécurité sociale dans le Royaume, mettant en avant l’engagement et le savoir-faire de la partie européenne.

Le Commissaire européen a annoncé, à cette occasion, la signature ultérieurement d’un accord visant le soutien des populations touchées par le séisme et le développement post-séisme.