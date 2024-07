Le Maroc, un pays leader sous l’impulsion de SM le Roi (diplomate émirati)

lundi, 29 juillet, 2024 à 12:01

Rabat – Depuis Son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du Maroc un pays émergent leader, ayant enregistré un rythme de croissance parmi les plus élevés des pays en développement, a souligné l’ambassadeur de l’État des Émirats arabes unis au Maroc, Al Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri.

Le diplomate émirati a précisé, dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, que les indicateurs économiques et sociaux ainsi que la réalité géopolitique montrent clairement que le Maroc “occupe une position influente sur la scène mondiale à la faveur du soft power singulier qu’il exerce”.

Il a ajouté que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse de renforcer l’image du Maroc comme pays solidaire, terre de coexistence religieuse, creuset des civilisations et source d’inspiration pour les autres pays.

Le diplomate a cité, à titre d’exemple, l’Initiative nationale pour le Développement Humain, l’Initiative Royale favorisant l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique, et l’approche proactive adoptée par le Royaume pour la gestion des crises et des catastrophes telles que la pandémie du COVID-19 et le séisme d’Al Haouz.

La stature dont jouit le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, “illustre une success story inspirante grâce aux valeurs dont se prévaut le Maroc, lesquelles sont basées sur la forte symbiose entre le Trône et le peuple”, a indiqué l’ambassadeur émirati, précisant que cette symbiose s’est manifestée dans les domaines humanitaire, social et politique pour relever les défis actuels et les contraintes futures.

Selon le diplomate, les valeurs de solidarité et de communion portées par le Souverain se reflètent également dans l’excellence des relations fraternelles liant les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, marquées par l’établissement d’un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre les deux pays, visant à rehausser les relations bilatérales et la coopération commune vers des horizons plus larges, et ce grâce à la sagesse et à la clairvoyance des Chefs d’État des deux pays, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane et son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI.