Marrakech : la présidente du parlement Andin salue les avancées du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables

jeudi, 11 juillet, 2024 à 20:31

Marrakech – La présidente du parlement Andin, Cristina Reyes Hidalgo, a salué, jeudi lors du 2ème Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de la production des énergies renouvelables.

Mme Hidalgo a ainsi qualifié le modèle marocain de “pionnier” dans ce domaine stratégique, au niveau de la région, jetant la lumière sur les différents investissements importants réalisés par le Royaume dans le domaine de l’énergie solaire et éolienne, particulièrement le Projet “Noor Midelt II”.

La présidente du parlement Andin a, dans ce sens, rappelé que le Maroc a alloué 300.000 hectares pour le développement de projets d’hydrogène vert, tout en œuvrant pour attirer des investissements et soutenir les PME opérant dans le secteur de l’énergie, affirmant, à cet effet, que le Royaume contribue à la productivité de la région méditerranéenne dans ce domaine.

Par ailleurs, elle a souligné la nécessité de réduire l’empreinte carbone pour faire face aux répercussions du réchauffement climatique, expliquant que cela constitue “une avancée majeure vers la transition énergétique”.

Pour sa part, le vice-président du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique Centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL) et président du Congrès national du Honduras, Luis Redondo, a appelé à soutenir les politiques visant à renforcer l’efficacité énergétique, à réduire les émissions et à protéger les écosystèmes.

Après avoir mis en avant l’importance de l’innovation et de la coopération dans la réussite de la transition énergétique, M. Redondo a affirmé que le changement climatique est plus que jamais “une réalité incontestable”.

Organisé par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, dont la session constitutive a eu lieu en décembre 2022 dans la ville ocre, représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Cette deuxième édition dont les travaux se poursuivront vendredi, traite deux thèmes principaux, à savoir “La transition vers l’énergie verte” et “Le soutien à l’entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises dans ce processus”.