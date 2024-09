Le ministre palestinien de l’Information salue les efforts constants de SM le Roi en soutien au peuple palestinien

lundi, 30 septembre, 2024 à 19:14

Rabat – Le ministre palestinien de l’Information Ahmed Assaf a salué, lundi à Rabat, les efforts constants de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien au peuple palestinien et à sa juste cause.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, M. Assaf a loué les efforts déployés par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, pour soutenir Al-Qods et défendre les droits légitimes et justes du peuple palestinien.

“Nous renouvelons nos remerciements pour toutes les positions marocaines en faveur du droit palestinien, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ainsi que pour les initiatives du Souverain, notamment l’appui financier fourni par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit de notre peuple à Al-Qods”, a-t-il poursuivi.

Après avoir passé en revue le soutien apporté par le Souverain aux habitants de la ville d’Al-Qods et de la bande de Gaza, M. Assaf, qui effectue actuellement une visite de travail dans le Royaume, a affirmé que “cet appui marocain contribue au renforcement de la résilience des Palestiniens”.

Pour sa part, M. Bensaid a réaffirmé la position historique et constante du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soutien à la cause palestinienne.

La question palestinienne est érigée au rang de cause nationale, a-t-il dit, relevant que cette position a été réaffirmée par Sa Majesté le Roi à plusieurs reprises, la dernière en date, lors du Discours du Trône de 2024.

Cette entrevue a constitué une occasion de souligner la solidité des relations historiques unissant le Royaume du Maroc et l’Etat de Palestine sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Mahmoud Abbas.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Palestine sur les diverses questions liées aux médias pour mieux faire entendre la voix du peuple palestinien frère sur la scène internationale, outre la consolidation de la coordination au sein des diverses instances régionales et internationales.

Les deux parties ont également discuté des derniers développements sur la scène palestinienne, et sont convenues de renforcer la présence médiatique marocaine en Palestine et la présence médiatique palestinienne au Maroc.

Ces discussions ont eu lieu en présence d’un nombre de responsables palestiniens, dont le directeur de la télévision palestinienne, le directeur de l’agence de presse palestinienne et l’ambassadeur de la Palestine à Rabat.