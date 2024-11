Dans un monde en turbulences, le CDH aura un rôle de plus en plus important (M. Volker Türk)

vendredi, 22 novembre, 2024 à 11:44

Rabat – Le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies (CDH) aura un rôle de plus en plus important à jouer dans un contexte international marqué par des turbulences, a souligné, jeudi à Rabat, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Volker Türk.

S’exprimant à l’ouverture de la Retraite du CDH, qui se tient les 21 et 22 courant, à l’initiative de la Présidence marocaine du Conseil, M. Türk a appelé à amorcer une réflexion approfondie sur la méthodologie de travail, l’efficacité et l’efficience du Conseil des droits de l’Homme.

Le CDH devra également s’adapter aux enjeux du monde actuel en perpétuelle mutation, a relevé le responsable onusien. A cet égard, il a mis l’accent sur les questions prioritaires des ressources et des financements en matière de défense des droits de l’Homme.

M. Türk a plaidé, dans ce sens, pour une hausse significative des ressources dédiées au CDH afin de permettre à cette institution de relever les défis inhérents à la promotion et la protection des droits humains.

La retraite du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies se veut un conclave de réflexion et d’échange sur l’état et le devenir du Conseil.

Elle connaît la participation d’ambassadeurs représentants permanents des États membres du CDH, des coordonnateurs des groupes régionaux et politiques des Nations Unies, de la Présidente du Comité de coordination des procédures spéciales et des ONGs parties prenantes des travaux du CDH.

Elle a pour objectif de débattre des principaux défis et enjeux auxquels la communauté internationale est confrontée dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, et d’explorer les voies de la réforme du CDH, organe central de l’ONU dans le domaine des droits de l’Homme.